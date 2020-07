Luka Romero rejeita comparações: «Messi só há um»

Com apenas 15 anos, Luka Romero é visto como um dos talentos mais promissores do futebol espanhol. Em junho, o jovem médio formado no Maiorca tornou-se no mais novo de sempre a jogar na La Liga ao estrear-se pelo clube e logo frente ao Real Madrid. Além deste feito histórico, a qualidade evidenciada com a bola nos pés fez com que muitos já vejam semelhanças com um tal de Lionel Messi, mas Romero rejeita comparações.



"Messi só há um", afirmou o jovem em entrevista à Fox Sports do México, país onde o jovem prodígio nasceu, a 18 de novembro de 2004.



Além da nacionalidade mexicana, Romero tem também a espanhola e a argentina no bilhete de identidade e, apesar de mostrar abertura para representar qualquer um desses países no futuro, o médio dá preferência à seleção albiceleste, pela qual já atuou nos Sub-15 e Sub-17 - nestes últimos, pelas mãos de Pablo Aimar.



"Tenho as três nacionalidades mas se continuarem a querer-me e se for possível, continuarei a jogar pela Argentina", assumiu.