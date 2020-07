Má notícia para o Real Madrid: Marcelo não joga mais esta época na Liga

Líder da Liga espanhola, com 1 ponto de avanço para o Barcelona - que entretanto pode passar a 4 caso vença esta noite -, o Real Madrid sabe desde já que terá de disputar as quatro partidas em falta sem o contributo de Marcelo. A informação foi adiantada esta tarde pelo 'AS', que dá conta de uma lesão muscular no adutor da perna esquerda, que o deixará fora de combate entre duas a três semanas.





De acordo com a mesma publicação, caso a recuperação corra como previsto, o defesa brasileiro poderá estar apto para voltar à ação a tempo do duelo com o Manchester City, da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Na sua ausência, deverá ser Ferland Mendy a assumir a titularidade.