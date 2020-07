Madrid já se está a preparar para a festa do título do Real

O Real Madrid lidera a Liga espanhola com 4 pontos de avanço a quatro partidas do final, ainda muito pode mudar, mas na capital já se está a preparar um cenário de título merengue. Não por um sentimento de euforia, mas sim por uma questão de precaução, já que o país vizinho continua com o fantasma do coronavírus bem presente.





Assim, segundo adianta a imprensa espanhola, o alcalde da capital já estará em contacto com o Real Madrid e com o governo regional para ser elaborado um protocolo que permita tomar "todas as medidas necessárias para evitar aglomerações". A ideia passa por impedir que, em caso de título merengue, os adeptos se juntem nos cenários habituais de celebração, como a Plaza de Cibeles ou as sedes do Ayuntamiento e da Comunidad ou mesmo a Puerta del Sol.Em declarações citadas pela EFE, o alcalde José Luis Martínez-Almeida pediu para que os adeptos celebrem com as "devidas condições de segurança", de forma a evitar o surgimento de novos surtos. "Tal como esta Liga é especial, a celebração também o terá de ser", assumiu Almeida, que por outro lado também soltou a sua 'veia' colchonera a propósito da Champions, uma prova na qual ainda está também o Real Madrid. "Iremos aplicar a mesma política caso se dê a mais que provável conquista da Liga dos Campeões por parte do Atlético".Refira-se que, a depender apenas de si, o Real Madrid pode ser campeão na próxima terça-feira, caso vença diante do Villarreal, numa partida a jogar-se no Santiago Bernabéu.