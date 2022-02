Mãe pede que libertem o filho de um clube de Madrid: «Estão a sequestrar um menino de 15 anos»

Yolanda Celada, a mãe de um jovem de 15 anos, escreveu uma carta desesperada à assembleia da Federação de Futebol de Madrid a pedir que deixem o seu filho jogar futebol."Ainda não entendo como chegámos a esta situação. O Jaime é uma menino que desde pequeno gosta de jogar futebol e sempre se comprometeu com o que fazia. Acho que nunca faltou a um treino ou a um jogo, sempre foi bem aceite pelos companheiros e nunca quis ser protagonista, todos os seus treinadores sempre o elogiaram. Então, por que tem de deixar de fazer o que gosta?", escreve a mãe na carta, citada pelo jornal 'Marca'.Segundo parece Jaime jogava no AD Complutense Alcalá desde os infantis. No ano passado, já cadete, a sua equipa não se apurou para o novo escalão, a Superliga de Cadetes, mantendo-se na Divisão de Honra: "O treinador e coordenador de cadetes do AD Complutense Alcalá, convencido que o chamariam para jogar na Superliga, perguntou-me várias vezes e acordámos que se fosse para jogar na mesma categoria, ele permaneceria no AD Complutense, mas se nos oferecem uma proposta para jogar na Superliga sairíamos do clube", relata a mãe na mesma carta.O Atlético Chopera Alcobendas 04 ofereceu a Jaime um lugar na sua equipa para jogar na Superliga e a mãe comunicou, a 1 de julho, esse facto ao AD Complutense Alcalá. "Mas a partir daí começou o nosso calvário. Até setembro de 2021 conseguimos falar com o presidente do clube, que se nega a dar a carta de liberdade e diz-nos que para ele é igual: 'Ou joga ali ou não joga em lado nenhum'", explica a mãe.Uma série de questões burocráticas e entraves colocados pelo AD Complutense Alcalá - relacionados com a data em que o jovem se terá comprometido com o novo clube - impedem agora Jaime de jogar. "O egocentrismo e a prepotência destas pessoas tem de prevalecer sobre a integridade de um menor? Merece um rapaz de 15 anos, que paga para jogar futebol, este calvário? Não sentimos raiva, só indignação e tristeza por ver como estes seres, porque não podemos dizer que são pessoas, se riem de um menino que só quer ser feliz a jogar futebol. Uma federação de futebol de Madrid pode fazer mal a uma criança conscientemente e ninguém pode fazer nada?, questiona Yolanda Celada, que acrescenta: "Estão a destroçá-lo. Que alguém ajude o Jaime, por favor, estão a sequestrar um menino de 15 anos".