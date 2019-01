O Atlético Madrid treinou esta quarta-feira pela primeira vez em 2019 e os adeptos não quiseram faltar à sessão. O treino aberto no estádio Wanda Metropolitano recebeu 10.134 espectadores que animaram as bancadas do recinto colchonero.No relvado, Diego Simeone não contou com Filipe Luís, Lucas Hernández e Diego Costa, que trabalharam noutras instalações do clube.O primeiro compromisso do ano do Atlético Madrid é no domingo, frente ao Sevilha.