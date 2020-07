Mais de 3 mil 'bots' realizaram ciberataque ao Barcelona

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, e o próprio emblema catalão foram alvo de "ciberataques reputacionais" massivos na Internet, de acordo com o 'El Mundo', que cita um relatório elaborado pela consultora Deloitte.





A consultora terá encontrado mais de 3 mil 'bots' informáticos que originaram perto de 20 mil citações e mais de 23 mil impactos negativos, sendo que esses 'bots' terão tido origem em várias comunidades, uma delas relacionada com o movimento independentista catalão, com o objetivo de desprestigiar o clube e a direção liderada por Bartomeu.O estudo da Deloitte analisou cerca de 300 mil mensagens nos últimos meses, sendo que perto de 20 mil terão sido resultado desse ataque e mais de 23 mil terão tido um impacto negativo. Um total de 3.281 'bots' informáticos fizeram com que 12,5% dos comentários nas redes sociais partissem de "utilizadores não humanos", 5% dos quais com contas automatizadas.A grande maioria das mensagens analisadas eram de oposição a Bartomeu e aos seus apoiantes, e muitas outras estavam relacionadas com o regresso de Neymar a Barcelona ou a continuidade do técnico Quique Setién.