Mais um golaço de Gonçalo Guedes: entrou e dois minutos depois disparou esta 'bomba'

Gonçalo Guedes protagonizou este sábado um daqueles momentos de sonho, tanto para treinadores como para um jogador. Lançado aos 66' diante do Granada, o extremo português precisou de pouco menos de dois minutos para marcar e logo com um golo daqueles. De pé direito, de primeira e após uma bola perdida na entrada da área, o ex-Benfica atirou uma bomba que Rui Silva não conseguiu travar. É o segundo golo de Guedes nesta retoma e, uma vez mais, num gesto técnico fantástico - o outro tinha sido diante do Osasuna, numa brilhante jogada individual.