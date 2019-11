Málaga aperta o cinto e até já cortou nas cápsulas de café

Longe vão os tempos em que o Málaga era uma das equipas que habitualmente causava problemas aos grandes em Espanha e era presença regular no primeiro escalão. Agora afundada na Segunda Divisão, num modesto e preocupante 19.º posto, o conjunto andaluz vive uma grave crise financeira, que levou mesmo a direção a fazer vários cortes nos produtos diários... incluíndo nas cápsulas de café.De acordo com a 'Marca', os funcionários do clube (incluindo jogadores) ficaram sem direito ao fornecimento de cápsulas para tomar o seu café diário, tendo igualmente sido aconselhados a imprimir apenas o estritamente necessário e sempre a preto e branco. O corte de custos levará também ao final de uma tradição habitual no mundo do futebol, já que a direção do clube anunciou que o habitual jantar de Natal não se realizará... isto a não ser que os jogadores o paguem dos próprios bolsos.