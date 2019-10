Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Malapata no Real Madrid continua: Modric regressa lesionado e pode não jogar o clássico Médio croata foi diagnosticado com uma contusão no quadríceps da perna direita





