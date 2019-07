Malcom 'oferecido' ao Arsenal

O excesso de soluções atacantes no Barcelona ameaça fazer baixas no plantel de Ernesto Valverde. Com os rumores sobre a chegada de Neymar a ganharem força, assim como a contratação de Griezmann, a 'corda vai partir' para o lado de Malcom. O extremo brasileiro, de 22 anos, terá sido oferecido ao Arsenal, segundo refere esta quarta-feira o tabloide britânico 'Daily Mirror'.





A formação orientada por Unai Emery está no mercado para reforço atacante e o canarinho pode ser a solução encontrada. No entanto, o Barça pretende 41 milhões de euros pelo extremo, o mesmo valor que pagou no verão passado ao Bordéus. Os gunners têm a mira apontada a Wilfried Zaha, do Crystal Palace, mas o montante exigido pelo clube inglês está muito acima do que o Arsenal pretende pagar. Brahimi, como jogador livre, também tem sido apontado ao clube de Londres.