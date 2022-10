Mamardashvili pede desculpa a Gattuso… e leva chapada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gennaro Gattuso não muda. O treinador do Valencia é uma figura muito peculiar do universo do futebol e voltou a mostrá-lo.

O treinador esteve à conversa com os jornalistas e contou um episódio caricato resultante do duelo frente ao Elche (2-2), do passado fim de semana.

Nos balneários, o guarda-redes Mamardashvili pediu desculpa pelo erro que permitiu um dos golos do Elche… e apanhou na cara.

"O Mamardashvili disse ‘peço desculpa’ e dei-lhe uma chapada. Já nos salvou em muitos jogos. Aqui não há desculpas. Tem a máxima confiança do treinador e de toda a equipa. Disse-lhe para tirar o ‘peço desculpa’ da cabeça", resumiu.