Manchester United entra em ação na 'novela' Coutinho e Barcelona já espera proposta

Philippe Coutinho é a personagem principal da nova novela em Barcelona, avança o 'Daily Mirror'. O médio brasileiro perdeu a titularidade para Ousmane Dembélé e viu o seu protagonismo e importância na equipa blaugrana diminuir consideravelmente. Os alarmes soaram na Catalunha quando nem sequer celebrou o golo que marcou ao Levante (apesar de o Barcelona estar em desvantagem no jogo na altura), deixando denotar, segundo a imprensa espanhola, que estará desmotivado perante a sua situação.A situação preocupa o Barcelona. Os catalães já investiram 130 milhões de euros no brasileiro (quantia a que falta somar outros objetivos a ser atingidos e salários já pagos ao jogador) e não querem perder dinheiro com um ativo no qual depositam grandes esperanças. Certo é que se a questão não for resolvida, não faltam 'tubarões' no seu encalço: o Manchester United estará atento a Coutinho e poderá avançar com uma proposta para promover o regresso do brasileiro a um campeonato onde brilhou ao serviço do Liverpool.Coutinho já fez 46 jogos ao serviço do Barcelona, nos quais apontou 16 golos e fez 10 assistências. Assinou pelos blaugrana no mercado de inverno de 2017/2018, tornando-se numa das transferências mais caras de sempre registadas no futebol mundial.