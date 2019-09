Mangala: o "defesa fantasma" que nem com cinco lesionados é opção no Valencia

Eliaquim Mangala não está a atravessar um bom momento no Valencia. Contratado esta temporada ao Manchester City para reforçar o centro da defesa valenciana, o ex-FC Porto não foi chamado a representar a camisola 'ché' na presente temporada... e o Valencia já teve dois treinadores: Marcelino Toral e, atualmente, Albert Celades.





Este sábado, o emblema 'ché' desloca-se até ao terreno do Athletic Bilbao, em jogo da 7.ª jornada da liga espanhola e, mesmo com cinco lesionados - Jose Gaya, Carlos Soler, Kevin Gameiro, Geoffrey Kondogbia e Cristiano Piccini -, o ex-FC Porto não entrou para as opções do técnico Albert Celades, motivo que levou a imprensa espanhola a apelidar Mangala de "defesa fantasma".Em conferência de imprensa, antes do encontro com 'Los Leones', o técnico espanhol afirmou que não conta com o internacional francês por "decisão técnica". Mais um caso estranho do futebol.