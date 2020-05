Maradona, Messi e Ronaldo podiam jogar juntos? Simeone acha que não: «Começávamos a ter buracos»

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, concedeu uma entrevista à Associação de Futebol da Argentina (AFA), onde abordou vários temas do futebol mundial. Um deles foi o eterno debate no país albiceleste: Messi ou Maradona?





"São diferentes. Um é uma máquina de fazer golos. Tenho sofrido disso diariamente nos últimos anos. O outro é o futebol argentino representado numa pessoa. Hoje parece-me que Messi, mais maduro, começa a exteriorizar-se mais, ao Diego nunca lhe custou nada. Eles podiam era jogar juntos", começou por explicar.‘El Cholo’ foi depois questionado se também Cristiano Ronaldo poderia entrar nessa equação e organizar-se um ataque com Messi, Maradona e Ronaldo na mesma equipa. Simeone respondeu assim."Juntar o Cristiano já era mais complicado. Começávamos a ter buracos. Digo sempre que se um não corre, ok. Se dois não correm, difícil. Se não correm três, impossível", considerou o técnico argentino.