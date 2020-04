Marc Bartra: «Não queria passar a quarentena com o Canales»

Marc Bartra, central do Betis deixou claro com quem não gostaria de estar em quarentena: "Com o Canales, gosto muito dele, é um ótimo companheiro de equipa e amigo, mas 24 horas por dia, acho que seria demais e acabaria por ser difícil para os dois", brincou o central do Betis.





Mas se o médio Sergio Canales é posto 'fora' de casa, Bartra também elege quem não se importaria de dividir o espaço neste período de isolamento social. E o lugar vai para... Cristian Tello, jogador que passou pelo FC Porto."Além de seremos vizinhos, conhecemo-nos desde os dez anos de idade, jogamos juntos na formação do Barcelona e damo-nos muito bem", justificou.