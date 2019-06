'Marca' apelida Rúben Semedo de "pior transferência da história do Villarreal"

"O Villarreal livra-se de Semedo, a pior contratação da sua história". É assim, com este título bastante claro, que esta quarta-feira o jornal espanhol 'Marca' aborda a transferência em definitivo do defesa português rumo ao Olympiacos, num artigo no qual passa em revista uma passagem sem grandes motivos para recordar.





A análise da 'Marca' foca-se essencialmente nas questões extra-jogo protagonizadas pelo defensor de 25 anos, nomeadamente aquela que considera ter sido "o maior escândalo que se recordam na história do clube". Em causa está o episódio do ano passado , que levou mesmo o defesa a ficar em prisão preventiva, depois de ter sido acusado de tentativa de homicídio, ameaças, ofensas, sequestro, posse ilegal de arma e roubo com violência.Para além desta questão, a 'Marca' lembra igualmente que Rúben Semedo custou em 2017 uma verba em torno dos 14 milhões de euros, para agora transacionar o jogador em definitivo rumo à Grécia por apenas 4. Um prejuízo de dez milhões de euros que torna o defesa, segundo o mesmo texto, "num dos piores negócios da história do clube".