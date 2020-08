'Marca' diz que Darwin não segue para estágio e coloca três jogadores do Benfica no negócio

Darwin Núñez e o interesse do Benfica no avançado uruguaio continua a dar que falar e este domingo o jornal 'Marca' avança o nome de três jogadores que o Benfica estaria disposto a incluir no negócio para assegurar a contratação do jovem futebolista, de 21 anos, que não deverá seguir para o estágio com o Almería, refere ainda a publicação espanhola.





Cristian Lema, Jhonder Cádiz o Diogo Gonçalves são os nomes que o Benfica já terá colocado em cima da mesa das negociações por Darwin Núñez, segundo a 'Marca'.O jovem uruguaio voltou ontem às instalações do Almería, apresentando-se para a nova temporada; realizou os testes médicos e até foi confrontado com o interesse do Benfica, mas não quis adiantar em que pé estariam as negociações: " Benfica? Não sei de nada ", afirmou.No entanto, segundo a imprensa espanhola deste domingo, Darwin já não deverá seguir viagem para Málaga, onde a formação orientada pelo treinador português José Gomes irá realizar o estágio de pré-época.