'Marca' lembra o dia em que Tiago teve de pedir desculpa aos colegas do At. Madrid

Com o campeonato espanhol parado, o jornal espanhol 'Marca' decidiu ir ao baú para recuperar histórias dos últimos anos a envolver os clubes mais importantes do país. Uma delas diz respeito ao antigo médio português Tiago e o episódio da sua falhada saída para o Chelsea em 2014, na altura depois de finalizar o seu contrato de então com o Atlético Madrid, um clube ao qual chegara em 2010 e onde se fixara como um dos elementos preponderantes nos colchoneros já comandados por Diego Simeone.





Segundo a 'Marca', a história começou na parte final do seu contrato, quando Tiago iniciou negociações com o Chelsea para rumar a Londres a custo zero, naquela que seria a sua segunda aventura nos blues, uma vez mais às ordens de José Mourinho. O interesse era real, as negociações foram avançando, mas o acordo tardava em chegar... até que o negócio caiu mesmo.Sem futuro definido e sem clube para prosseguir carreira, Tiago viu então abrir-se uma nova porta para continuar em Espanha, agora ao serviço do Valencia. Uma vez mais tudo avançou de forma rápida e o negócio terá estado muito perto de ser fechado, até que o Atlético Madrid decidiu intrometer-se a pedido de Diego Simeone. O argentino, que nunca escondera a sua admiração pelo português, insistiu no regresso e a direção fez-lhe a vontade.Era a "oportunidade [de Tiago] para emendar o erro", escreve a 'Marca', mas para tal o português tinha de "convencer um balneário que não tinha gostado da forma como tinha dito adeus de forma abrupta". Por isso, detalha a 'Marca', Tiago "falou com os capitães de equipa para pedir desculpa pela sua 'fuga' e para o aceitarem de novo na equipa".O pedido foi aceite pelos capitães e restantes jogadores, permitindo um regresso para mais três temporadas de rojiblanco, antes de em 2016/17 pendurar as chuteiras como uma referência do clube.