Refira-se que o 'L'Équipe' escreveu que os franceses só querem vender Guedes após o Mundial e acreditam mesmo que o valor do português chegará aos 80 milhões pedidos ao Valencia.

Marcelino Toral, treinador do Valencia, mantém a esperança de contar com Gonçalo Guedes na próxima temporada. O jogador português esteve no Mestalla emprestado pelo Paris Saint-Germain e o seu futuro continua incerto."Despedi-me dele com um 'até logo'. Os jogadores jovens precisam de um determinado entorno para demontrarem a sua capacidade e crescerem, e o Valencia ajudou-o. Adaptou-se muito bem e tem umas condições futebolísticas muito boas. O PSG tem a possibilidade de escolher o seu destino. Consta-nos que, se não continuar no PSG, gostaria de voltar aqui, referiu o técnico, em entrevista ao diário 'Marca'.

Autor: Luís Miroto Simões