Marcelino feliz como ninguém

No final da partida, todo o plantel e staff técnico do Valencia estavam, como é óbvio, satisfeitos pela conquista da Taça do Rei, mas havia uma pessoa que exaltava uma felicidade tremenda. Tratava-se de Marcelino Toral. O treinador dos che falou na primeira conquista da carreira, garantindo ser "o homem mais feliz do Mundo". "É o melhor dia da minha carreira. Estou tão feliz, mesmo que nos tenha custado tanto. Agradeço a ajuda dos fãs, do clube e de todos os jogadores. Sem eles, isto não seria possível", anotou.