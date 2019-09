Marcelino: «Parece que ganhar a Taça do Rei levou ao meu despedimento do Valencia...»

Marcelino Toral esperou dois dias para quebrar o silêncio após ter sido despedido do Valencia . Esta sexta-feira, em conferência de imprensa num hotel, o até esta semana treinador dos ches apontou o dedo à direção do clube."Ganhar a Taça do Rei parece ter sido o detonador desta situação, quem o havia de dizer. Durante a temporada recebemos mensagens diretas e indiretas de que teríamos de a reconquistar. Os adeptps queriam lutar por ela e os jogadores também e estavam convictos de que iam ganhar", afirmou o técnico numa conferência na qual se emocionou várias vezes."Não recebemos qualquer felicitação no Sevilha por parte do proprietário [Peter Lim]. Quando a 19 de julho fui a Singapura deu-me os parabéns dela Champions [Sevilha terminou época em 4.º lugar, qualificando-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões] e não pela Taça. Podem entender a minha surpresa", disse."Nunca acreditei que fosse despedido. Quando me deram a notícia não dei credibilidade. A 19 de julho, o proprietário disse-me, cara a cara, que havia uma confiana absoluta no nosso trabalho. Depois disso, como é que posso pensar que me podem despedir a 10 de setembro... Depois dos objetivos que alcançámos aqui. Senti-me incrédulo e impotente com a notícia."E prosseguiu falando da despedida do plantel: "Foi muito triste, muito sentido. Da nossa parte [equipa técnica] um agradecimento total. O mais importante foi termos desfrutado, convivemos em momentos de dificuldade e disse-lhes: estão no meu coração (emociona-se) até ao último dia da minha vida".