Marcelo 'atira-se' aos jornalistas: «Vocês têm inveja porque não sabem jogar futebol»

O Real Madrid, mas nem assim o ambiente amainou no seio dos merengues. Marcelo, que marcou um dos golos dos blancos neste jogo da Liga dos Campeões, criticou a imprensa por, em seu entender, empolar a crise da equipa espanhola."Quando não se ganha as coisas tornam-se difíceis, mas nós não falamos de crise. Quem fala são vocês. Tentam causar danos no nosso balneário", referiu.Um jornalista perguntou-lhe quem estava a tentar prejudicar o Real Madrid. "Os jornalistas, todos! Não sei se é por inveja ou talvez porque não sabem jogar futebol."Houve um jornalista que não apreciou a resposta e respondeu-lhe: "Eu sei jogar futebol, não sou tão bom como você, mas sei. Eu estudei jornalismo e não me tornei jogador de futebol. Não gosto que você me falte ao respeito, eu não lhe falto ao respeito. Temos inveja porquê?"Marcelo também não se ficou: "Eu é que sei? Faço ideia nem me interessa."E o jornalista continuou: "Você está a atacar-nos ao dizer que temos inveja."Marcelo constatou, então, que o jornalista estava alterado, mas o repórter discordou: "Não, não estou alterado. Só estou a dizer é que você não pode faltar-nos ao respeito dizendo que temos inveja. Porque teria inveja?""Eu não me importo com nada. Estou sempre aqui a dar a cara e a falar com todos, olhos nos olhos", frisou o jogador. "Às vezes as coisas parecem-me injustas e quando assim é falo. Não tenho nenhum problema."