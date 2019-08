Marcelo conta tudo: do Carocha tatuado no braço aos reforços que o Real Madrid não precisa

Marcelo já foi do céu ao inferno no Real Madrid e sobreviveu sempre. O jogador brasileiro foi alvo de muitas críticas, principalmente aquando da passagem de Santiago Solari pelo comando técnico dos merengues, diz que já aprendeu a viver com isso."As críticas da temporada passada foram apenas uma pequena parte de todas as que recebi desde que cheguei ao Real Madrid. Aprendi a viver com isso. Sei melhor do que ninguém quando estou em forma e quando não estou. As críticas não me incomodam, quando as coisas não resultam apenas tenho de trabalhar para melhorar", contou o defesa, numa entrevista ao 'Sport Bild'.O jogador, um dos mais experientes no plantel merengue, considera que o Real Madrid não precisa de mais reforços. "A nossa equipa é boa. É difícil, mas se nos concentrarmos no nosso trabalho, podemos ganhar tudo", frisou, comentando, depois, a personalidade de Toni Kroos. "Não é o alemão típico, duro e sério, mas sim muito alegre e divertido. Passei muito tempo com ele, é um bom tipo."Nesta entrevista, Marcelo abordou ainda a sua vasta cabeleira. "Fico muito tempo sem cortar o cabelo, mas quando decido fazê-lo, corto-o eu mesmo. Apenas corto as pontas, para que fique uniforme."Já a tatuagem do Volkswagen Carocha no braço direito tem um significado especial. "O meu avô sempre acreditou em mim e levava-me para todo o lado. Fez o possível e o impossível para me ver jogar como profissional. A tatuagem é o carro em que ele me levava a treinar."