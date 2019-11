Marcelo e os críticos: «Às vezes não há respeito»

Marcelo contoucomo uma declaração de um "um antigo jogador do Real Madrid" o afetou antes da final da Liga dos Campeões de 2018 com o Liverpool, em Kiev. Embora não tenha dito de quem se tratava, a imprensa espanhola já garantiu tratar-se de Jorge Valdano, que na altura disse que o brasileiro "devia comprar um poster o Mohamed Salah, colá-lo na parede e rezar todas as noites". Esta terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão do encontro da Champions, frente ao Galatasaray, o defesa abordou de novo o assunto."São coisas minhas, tenho sempre o cuidado de não expor ninguém quando falo. Mas, quer queiramos quer não, há situações que pertubam, que fazem mal aos futebolistas e aos treinadores. Acho que às vezes não há este tipo de respeito. São coisas sobre mim, sobre a minha vida e tenho o cuidado de não mencionar ninguém, por respeito. Não retifico nada, foram coisas que aconteceram; às vezes as críticas podem causar danos, outras servem de motivação", referiu o brasileiro.Sobre a ansiedade que sentiu no jogo em Kiev, fez apenas uma constatação. "Somos pessoas, temos problemas como toda a gente. Eu queria contar isto."Amanhã, na partida frente aos turcos, Marcelo vai cumprir o 100.º jogo na Champions. "A verdade é que é uma grande felicidade fazer tantos jogos no melhor clube do mundo. É um grande orgulho estar aqui e espero seja um grande jogo."