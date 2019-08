Marcelo: «Fui contactado por italianos, mas amo o Real Madrid»

Muito se falou na possibilidade de Marcelo deixar o Real Madrid para se mudar para a Juventus e a verdade é que de Itália houve efetivamente interesse no defesa brasileiro. A confirmação foi dada pelo próprio à 'Gazzetta dello Sport', ainda que nessa entrevista o esquerdino não tenha revelado quais os clubes que o abordaram. Ainda assim, pese embora esses contactos, Marcelo diz ter dito sempre 'não' e explica o por quê."A verdade é que amo o Real Madrid, é a minha casa e a melhor equipa do planeta. A pressão no Real não é comparável a nenhuma outra coisa no mundo do desporto. Aqui a ali ia sendo contactado por clubes italianos, mas eram apenas abordagens. Sempre me senti conectado ao Real Madrid e ao madridismo", disse.Ora, apesar da nega, Marcelo elogia a qualidade do campeonato transalpino. "Gosto da Serie A, pois é um campeonato que está a recuperar a força e a importância no passado. Em relação à Juventus, esteve perto de nós nos últimos anos, chegando à final [da Champions]. Mas ganhá-la é algo complicado. É o destino final da viagem. Ainda assim, o facto de terem sempre lutado por ela é uma demonstração de valor. Com Ronaldo, então, as esperanças de ganhar aumentam", considerou.Sobre a má fase dos merengues, Marcelo desvaloriza e assume que em breve tudo irá entrar nos eixos. "Quando o Real não ganha, parece que o Mundo está a acabar. Este clube deu tanto ao futebol, mais do que recebeu. Agora temos uma boa mistura de juventude e experiência. Com a humildade certa vamos fazer as coisas bem de novo".