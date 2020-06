Marcelo marcou pelo Real Madrid e ajoelhou-se em memória de George Floyd

A receção do Real Madrid ao Eibar fica marcada pelo festejo de Marcelo após apontar o terceiro golo da equipa merengue.





O lateral brasileiro anotou um grande remate de pé esquerdo à passagem dos 37 minutos e homenageou George Floyd ajoelhando-se no relvado do Estádio Di Stéfano, num gesto que lembrou a morte do afro-americano que foi vítima de violência policial nos Estados Unidos.