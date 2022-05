Marcelo: «Quero continuar a ser grande neste clube»

A final da Liga dos Campeões, entre Real Madrid e Liverpool, está à porta e Marcelo foi um dos homens que esteve à disposição dos jornalistas no 'media day' da formação merengue. Um dos temas abordados foi, inevitavelmente, a sua continuidade no Santiago Bernabéu, uma vez que tem contrato apenas até junho de 2022.

"Sempre pensei que poderia chegar muito alto com o Real Madrid. Nunca duvidei das minhas capacidades e disse a mim mesmo que iria ser grande dentro deste clube. E quero continuar a ser...", assumiu.

Recorde-se que Marcelo parte em busca do 25º título pelo Real Madrid. É o jogador com com mais troféus de campeão da história do clube, onde chegou em 2007, quando tinha apenas 18 anos.