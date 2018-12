Marcelo: «Ronaldo? Quando o melhor jogador do Mundo vai embora, tens saudades dele»

Marcelo, lateral do Real Madrid, admitiu que sente saudades de ter Cristiano Ronaldo no Bernabéu. O brasileiro qualificou o português como o melhor jogador do Mundo mas explicou que a vida continua."Cristiano Ronaldo é meu amigo e ex-colega. Claro que se o melhor jogador do Mundo não está na tua equipa, vais sentir saudades dele. Qualquer equipa queria ter Ronaldo, mas o Real Madrid vai continuar sempre a ser o Real Madrid e a ter os melhores jogadores para todas as posições", relatou ao Club del Deportista.O jogador dos merengues falou ainda do sucesso que o clube tem tido na Liga dos Campeões, dizendo que há a tendência para esquecer os números arrebatadores: "Parece normal ganhar quatro Ligas dos Campeões em cinco anos, mas não é. Há grandes equipas que 'apenas' têm duas, uma ou nenhuma. Esquecemo-nos um pouco do quão difícil é ganhar. Criámos uma equipa muito forte e o facto de termos estado tanto tempo juntos foi um dos segredos para conseguir o que conseguimos. Não torna fácil ganhar uma Champions, mas é menos difícil".