Marchesín nega ter pedido ordenado igual ao de Ochoa: «Nunca! Ele é o Messi mexicano»

O guarda-redes Agustín Marchesín, que conhecemos do tempo que passou ao serviço do FC Porto, arrancou para a segunda temporada ao serviço dos espanhóis do Celta. Depois de um arranque em Vigo onde alinhou em 20 partidas, muito devido às lesões que averbou, o sul-americano teve a oportunidade de regressar aos mexicanos do América, clube que guarda no coração, mas o negócio não se efetivou.

Os rumores de que tinha pedido um salário elevado para voltar à casa onde brilhou forte durante três anos e meio, antes de rumar ao FC Porto, deixaram o jogador triste e motivaram uma entrevista ao TUDN para deixar tudo em pratos limpos.

"Disseram que tinha pedido ao presidente Santiago Baños um ordenado equivalente ao do Guillermo Ochoa [guarda-redes mexicano que trocou o América pela Salernitana]. É vergonhoso que inventem isso. O Ochoa é uma referência histórica do México. É o Messi mexicano... Tenho um enorme respeito por ele. Seria absurdo da minha parte pedir um valor que, de acordo com o que disseram, era superior aquilo que ganhei no melhor momento da minha carreira", destacou.

"Tenho um profundo carinho pelo clube e só posso sentir gratidão. Aliás, o dinheiro não seria um problema ou um obstáculo para mim. Nunca discutimos dinheiro. É importante falar com verdade, de modo a que as pessoas não tenham uma ideia errada de mim", rematou.

Recorde-se que Marchesín continua a recuperar de uma rotura total num Tendão de Aquiles, sofrida em fevereiro deste ano. Está na fase final da reabilitação e deve voltar aos treinos muito em breve.