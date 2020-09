Marcos Acuña já treina no Sevilha

Depois de, na passada segunda-feira, ter sido oficializado como novo reforço do Sevilha, Marcos Acuña cumpriu ontem o primeiro treino às ordens do técnico Julen Lopetegui. Apesar de ter treinado à parte nos últimos tempos no Sporting, por estar à espera que o processo negocial chegasse a bom porto, a imprensa espanhola destaca a excelente condição física apresentado pelo internacional argentino.

A estreia, porém, poderá acontecer já amanhã, dia em que o Sevilha medirá forças com o Athletic Bilbao... em duas ocasiões. Acuña poderá somar minutos nos dois particulares com os bascos e assumir-se como opção para o encontro com o Bayern Munique, a contar para a Supertaça Europeia, no próximo dia 24.