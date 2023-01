Marcos Alonso renova com o Barcelona até 2024

O defesa internacional espanhol Marcos Alonso estendeu a ligação ao FC Barcelona até junho de 2024, ficando com uma cláusula de rescisão fixada em 50 milhões de euros (ME), informou esta sexta-feira o clube da Liga espanhola de futebol.



"O FC Barcelona e o jogador Marcos Alonso chegaram a um acordo para renovar seu contrato até 30 de junho de 2024. A cláusula de rescisão é de 50 milhões de euros", escreveu o emblema culé, no site oficial.

O lateral esquerdo espanhol, de 32 anos, ingressou no 'barça' a custo zero no verão passado, proveniente dos ingleses do Chelsea, tendo, até ao momento, participado em 19 jogos pelo atual líder da La Liga.