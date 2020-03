«Marcou e já ameaça o Liverpool»: o que dizem os espanhóis sobre a exibição de João Félix

O Atlético Madrid empatou 2-2, em casa, com o Sevilha e foi assim que os jornais desportivos espanhóis descreveram a exibição de João Félix, que marcou um golo:





Sempre conetado, pedindo a bola e movimentando-se entre a zona dos médios e dos avançados, muito difícil de ser travado pela defesa adversária. Logo ao minuto 6 fez um passe a rasgar que deixou Morata isolado só com o guarda-redes pela frente. No seu primeiro remate, com alguma sorte porque desviou num defesa, fez o 2-1. Na 2.ª parte manteve o registo, não se escondendo e provou isso com alguns remates de longe. Não vai jogar no San Mamés (Athletic Bilbao) porque viu o quinto cartão amarelo. Substituído aos 80', com protestos dos adeptos com a sua saída.- Renascido. Pormenores de qualidade, como o passe em profundidade para Morata logo no início do encontro. Movimentou-se bem entre linhas na 1.ª parte e marcou o 2-1 com uma grande desmarcação e um bom remate. Esteve mais solto e motivado."Um João Félix superior marcou e já ameaça o Liverpool", foi assim que o Mundo Deportivo destacou individualmente o craque português, lembrando que os colchoneros jogam a 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em Anfield, esta quarta-feira, depois da vitória por 1-0 no Wanda Metropolitano. O diário espanhol destacou as movimentações, o golo marcado e festejado com Diego Costa e ainda um túnel que deixou os adeptos em alvoroço com tanta qualidade do "Menino de Ouro"Mostrou a sua melhor versão, melhorando todas as bolas que passaram por ele, acrescentando classe, quer para assistir os seus companheiros ou para marcar.