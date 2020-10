Mariano volta aos treinos mais magro: perdeu 8 quilos depois de ser operado às amígdalas

Mariano Díaz reapareceu ontem nos treinos de conjunto do Real Madrid bem mais magro. O avançado foi operado às amígdalas, mas a recuperação foi mais difícil do que o próprio jogador supunha.





Mariano, que integrou os planos do Benfica este verão, esteve mais de 10 dias sem conseguir ingerir alimentos sólidos, teve muitas dores e até algumas hemorragias.Por isso perdeu muito peso, 8 quilos no total, tendo entretanto recuperado três.Agora o jogador dominicano - que já teve covid-19 - tem em mãos um plano de recuperação virado para o ganho de peso, de modo a que possa voltar a trabalhar normalmente com os seus companheiros.