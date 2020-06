Mário Silva substitui Guti no Almería, que foi esta sexta-feira demitido. O português era coordenador técnico e agora é promovido a treinador principal. Já vai dar o treino.





Nandinho será o adjunto e para efeitos regulamentares será ele a figurar como técnico principal na ficha de jogo. Nandinho tem o curso UEFA Pro que é exigido e Mário Silva não.A derrota diante do Alcorcón, por 1-0, precipitou a saída de Guti, que deixa a equipa no terceiro lugar da 2.ª divisão espanhola.Com este desaire o clube ficou a cinco pontos da subida direta e os dirigentes do clube da Andaluzia decidiram prescindir dos serviços de Guti.