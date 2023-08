Marsà apresentado no Andorra: «Aprendi a jogar numa linha de três no Sporting e no Gijón»

Marsà foi oficialmente apresentado como reforço do Andorra, clube que vai disputar o segundo escalão do futebol espanhol. O antigo jogador do Sporting garantiu que lhe foi apresentado um "projeto muito apelativo" dado o estilo de jogo da sua nova equipa."Aceitar o convite do Andorra foi muito fácil. Quando entraram em contacto com o meu representante nem hesitei em aceitar", afirmou o defesa, de 21 anos, que ainda se mostrou preparado para jogar numa linha de três ou quatro elementos: "Sinto-me cómodo em qualquer sistema. Quando era mais jovem, no Barcelona, jogava com quatro defesas, mas aprendi a jogar numa linha de três no Sporting e no Gijón. Não tenho problemas em jogar a central, lateral ou pivot, mas estou mais confortável como central pois é a posição que tenho mais jogos".O jovem foi contratado para render Mika Mármol entretanto transferido para o Las Palmas, uma situação que encarou com normalidade. "Chego ao Andorra porque saiu um jogador, é sempre assim. Eu não gosto de comparações pois cada um à sua maneira. Só posso prometer que estou preparado para jogar e ajudar a equipa", acrescentou o catalão que deixou o clube leonino a custo zero com a SAD do Sporting a garantir 50% numa futura transferência.