Marsà já veste as cores do Gijón: «Feliz por chegar a este grande clube»

Muy feliz por unirme a este gran club. Con muchas ganas de vestir los colores del @RealSporting y de veros en El Molinón. Muchas gracias por la confianza y por el recibimiento.°#PuxaSporting ?? pic.twitter.com/U7YPzcnrML — José Marsà (@_josemarsa) February 1, 2023

José Marsà, jovem central espanhol emprestado pelo Sporting ao Gijón, deixou nas redes sociais uma mensagem aos adeptos do seu novo clube."Estou muito feliz por chegar a este grande clube. Estou com muita vontade de vestir as cores do Gijón e de vos ver El Molinón. Muito obrigado pela confiança e pela forma como me receberam", escreveu o jogador.