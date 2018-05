Continuar a ler

Odegaard está na sua fase final da sua recuperação, o que o deixará apto realizar a pré-temporada com os merengues, uma possibilidade que também se revela atrativa ao jogador.O médio destacou-se muito jovem no Stromsdogset da Noruega, o que levou à sua estreia absoluta na seleção com apenas 15 anos, saltando diretamente do escalão de sub-17 e sendoO norueguês foi contratado em 2015 pelo clube da capital espanhola e estreou-se na equipa principal logo na primeira temporada, convertendo-se aos 16 anos no futebolista mais jovem do clube a disputar um jogo oficial da LaLiga.