Martin Odegaard: «Senti que não seria bom para mim regressar ao Real Madrid»

Martin Odegaard chegou em 2015 ao Real Madrid com o estatuto de jovem promessa, mas nunca se conseguiu afirmar nos merengues. Emprestado esta época à Real Sociedad, o jovem norueguês, de 20 anos, soma dois golos em quatro jogos e um início de época promissor. Em entrevista à TV2, da Noruega, Odegaard frisou que não tinha intenções de ficar no plantel do Real Madrid esta temporada."Senti que não seria bom para mim regressar ao Real Madrid no final da temporada passada. É muito importante para mim ter tempo de jogo e, em Madrid, dificilmente o teria. Há bons jogadores ali e com muita competência. Era óbvio que tinha de pedir novo empréstimo", revelou.Depois de rodar na Holanda ao serviço do Heerenveen e do Vitesse, o jovem extremo diz que aprendeu muito e que espera um dia vestir de novo a camisola do Real Madrid."Sinto que melhorei muito nos últimos dois anos. Penso que sou um jogador melhor, mais maduro e forte fisicamente. Sinto-me melhor agora do que quando cheguei pela primeira vez a Espanha. O meu objetivo ainda é jogar pelo Real Madrid. Foi por isso que assinei por eles, porque um dia espero ali jogar", sublinhou.