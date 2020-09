Martin Odegaard testa positivo à Covid-19

O jornalista Javier Herráez, da Cadena SER, revelou esta terça-feira que o médio norueguês Martin Odegaard, do Real Madrid, testou positivo à Covid-19.





O jogador de 21 anos esteve em campo no passado domingo, tendo sido titular no empate (0-0) dos merengues no País Basco, diante da Real Sociedad.