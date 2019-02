Martin Skrtel deu ‘nega’ ao Barcelona

O central Martin Skrtel, de 34 anos, rejeitou a possibilidade de sair do Fenerbahçe e rumar ao Barcelona no passado mercado de transferências. É complicado imaginar que um jogador tenha a veleidade de rejeitar alinhar por um dos mais emblemáticos clubes do universo, mas o central eslovaco fê-lo. E precisamente porque não iria jogar muito, conforme revelou Mithat Halis, membro da empresa que representa os interesses do jogador.

"O Barcelona queria que ele assinasse, porque precisavam de um central de confiança e com experiência. Mas ele rejeitou, porque não queria ser substituto de Gerard Pique e Samuel Umtiti", iniciou.

"Acho que ele é melhor central do que o Langlet, mas de qualquer forma ele está feliz em Istambul e tem um papel determinante no Fenerbahçe. Não quis ser a terceira escolha no Barça", rematou Halis.

Recorde-se que o Barcelona acabou por recrutar Jeison Murillo, por empréstimo do Valencia, para colmatar as lacunas no setor mais recuado da formação catalã.