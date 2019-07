Mathias Pogba abre caminho ao irmão em Madrid: «Se Paul achar que o Real Madrid é o melhor....»

Numa altura em que se fala da possível transferência de Paul Pogba para o Real Madrid, a capital espanhola recebeu a chegada... do seu irmão mais velho. Mathias Pogba chegou no sábado ao aeroporto de Madrid, não para assinar pelo Real, mas sim pelo CD Manchego Ciudad Real, clube da terceira divisão espanhola. O jornal 'As' falou com Mathias e as perguntas sobre o irmão foram inevitáveis. Ainda assim, o jogador de 28 anos garantiu que a sua vinda para Madrid nada tem a ver com a situação de Paul."Os rumores... não podemos fazer nada sobre eles. Estou aqui porque estou aqui e não porque o meu irmão pode vir. O Mathias Pogba quer estar aqui", começou por dizer."Estamos tranquilos, sempre tranquilos. Não é porque há rumores de que ele pode vir para aqui. Vivemos como sempre. Se ele tiver de vir, vem, se não tiver de vir, não vem. Eu quero sempre o melhor para o meu irmão. Se ele pensar que é a melhor equipa para ele, virá", referiu.Mathias Pogba explicou ainda o motivo da escolha de um clube da terceira divisão espanhola."Como tenhp estado com muitas lesões, falei com o meu agente, que contactou o clube e disse-me que eles iam dar o máximo para que eu voltasse ao meu nível. É isso que eu quero agora, não é por ter o apelido Pogba que tenho de estar à espera de entrar numa grande equipa. A oportunidade está aqui e eu apanhei-a", disse.