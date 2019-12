Matic pode reforçar Atlético Madrid em janeiro

Em final de contrato com o Manchester United, Nemanja Matic poderá estar a caminho da Liga espanhola já durante o mercado de inverno. De acordo com o jornal 'AS', o médio sérvio é bastante apreciado por Diego Simeone, técnico argentino que estará a ponderar seriamente pedir à direção do Atlético Madrid para avançar para a sua contratação já em janeiro, numa movimentação que é vista em Espanha como uma tentativa de dotar o plantel de maior experiência e veterania.





Ainda assim, segundo a mesma publicação, a ideia colchonera acaba por chocar com as intenções do Manchester United, que não parece muito inclinado a deixar sair o médio em janeiro, nem mesmo tendo em conta que até ao momento, em praticamente meia temporada, apenas jogou em sete partidas e disputou um total de 520 minutos. Uma baixa utilização que, refira-se, se deveu essencialmente aos problemas físicos que o ex-Benfica, de 31 anos, enfrentou.