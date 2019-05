Mauricio Pellegrino renova pelo Leganés até 2021

Uma temporada tranquila, deixando o Leganés na 12.ª posição, com 45 pontos, a faltar duas jornadas para o final do campeonato espanhol, foram suficientes para que Mauricio Pellegrino convencesse o clube, com a renovação de contrato.O treinador argentino, de 47 anos, chegou ao clube espanhol no início da temporada e a poucas semanas do final da competição a direção premeia Pellegrino com o prolongamento do vínculo até 2021. Pellegrino passou por clubes como Southampton, Alavés, Independiente e Valencia.O anúncio foi feito pelo Leganés na sua conta oficial do Instagram.