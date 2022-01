Maxi Gómez não integra convocados do Valencia... por ter peso a mais

Maxi Gómez foi afastado da partida desta quarta-feira frente ao Sevilha por ter... excesso de peso. Segundo a rádio Cadena Ser, o avançado uruguaio do Valencia, de 25 anos, está acima do limite estipulado da formação che e portanto não integra as opções do técnico José Bordalás. Mesmo que o excesso seja apenas de... um quilograma.O número 9 dos valencianos participou em 17 encontros oficiais esta temporada, titular em 15 deles, e apontou dois golos.Este episódio poderá 'empurrá-lo' para fora do emblema onde atuam os portugueses Thierry Correia e Gonçalo Guedes, face ao facto de a janela de transferências também estar aberta.