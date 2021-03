Médico revela que houve vários medalhistas olímpicos dopados nos Jogos de Barcelona de 1992

Eufemiano Fuentes, médico desportivo espanhol, revela que "houve vários medalhistas que se doparam nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992". O clínico assessorou durante muitos anos vários clubes e federações desportivas espanholas e conta que ensinou atletas e clubes a utilizarem substâncias de melhoramento do rendimento desportivo contornando os controlos antidoping.





Num excerto de uma entrevista ao canal ‘La Sexta’, que vai para o ar no próximo domingo, Fuentes promete contar tudo o que sabe sobre o mundo do doping desportivo em Espanha. O médio chega mesmo a dizer que muita gente ficará incomodada com as informações que vai revelar.