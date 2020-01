Médio do Getafe nega ter chamado Militão de "macaco"

A visita do Real Madrid ao Getafe esteve envolta numa polémica de cariz racista. Marc Cucurella, médio da equipa da casa, terá chamado Éder Militão de "macaco" durante a partida, mas o jogador veio depois esclarecer que foi mal interpretado.





Ao que parece Cucurella não disse "mico" (que no país vizinho significa macaco) mas sim "pico" (boca). Uma confusão que fez questão de esclarecer no Twitter."Gostaria de esclarecer que em nenhum momento insultei ou menosprezei o Militão. As minhas palavras foram 'cala a boca'. Peço desculpa se alguém se sentiu ofendido com isso. Estas são as únicas declarações que faço ou farei sobre esta questão", escreveu o jogador do Getafe.Éder Militão não se pronunciou sobre o assunto.