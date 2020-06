Médio do Maiorca torna-se no mais novo de sempre a jogar na liga espanhola

Luka Romero estabeleceu esta quarta-feira um novo recorde na liga espanhola ao tornar-se no jogador mais novo de sempre a estrear-se na competição com... 15 anos e 229 dias.





O jovem médio do Maiorca, que nasceu no México e tem dupla nacionalidade (espanhola e argentina), entrou em campo aos 84 minutos na derrota frente ao Real Madrid e fez história ao superar um registo que vigorava desde 1939.A 31 de dezembro desse ano o defesa Francisco Baos Rodríguez, conhecido por Sansón, fez a estreia pelo Celta de Vigo numa visita ao reduto do Sevilha com com 15 anos e 255 dias.