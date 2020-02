'Meias' da Taça do Rei sem Real Madrid ou Barcelona dez anos depois

Dez anos depois, as meias-finais da Taça do Rei voltam a não contar com Real Madrid ou Barcelona. A inesperada página de história foi escrita esta quinta-feira, dia no qual os dois gigantes do futebol espanhol foram afastados por Real Sociedad e Athletic Bilbao, duas equipas bascas que surpreenderam o futebol espanhol com triunfos pela margem mínima (4-3 e 1-0).





Equipa mais ganhadora da história da prova, com 30 conquistas, o Barcelona falha a final depois de ter estado na decisão nos últimos seis anos, período no qual venceu a prova em quatro ocasiões, ao passo que o Real Madrid assina a sua pior campanha desde 2014/15, época na qual se ficou pelos oitavos-de-final, ronda onde caiu aos pés do Atlético Madrid.De notar que Athletic Bilbao e Real Sociedad vão disputar as meias-finais da Taça do Rei juntos pela primeira vez desde 1987, ao passo que o Mirandés e Granada repetem algo que apenas tinham alcançado em 2011/12 e 1944/45, respetivamente.