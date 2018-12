Melhor Messi ou Ronaldo? A pergunta que pode 'comprometer' Nélson Semedo

Quem é melhor Messi ou Ronaldo? A pergunta surge vezes sem conta e desta vez foi dirigida a Nélson Semedo. O internacional português do Barcelona, em entrevista à ESPN, confessa que já está habituado à questão e que tem a sua preferência... mas prefere não se comprometer."Messi é de outro planeta, faz a diferença. É o melhor jogador que já vi, juntamente com Cristiano Ronaldo. Joguei com os dois melhores jogadores do Mundo, da história. Estou acostumado a que me perguntem coisas sobre eles. São diferentes, mas prefiro manter a opinião sobre quem é o melhor para mim", afirmou.Nélson Semedo é companheiro de Messi no Barcelona e de CR7 na Seleção Nacional.