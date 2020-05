Mendieta: «Real Madrid quis contratar-me, mas sabia que seria impossível»

Gaizka Mendieta foi um dos grandes jogadores da década de 90. O virtuoso médio espanhol é uma lenda do Valencia e chegou a jogar pelo Barcelona. O que não se sabia é que também podia ter vestido a camisola do Real Madrid.





"É certo que o Real Madrid quis contratar-me, mas sabia que seria impossível. O Valencia não iria perdoar uma peseta sequer na minha cláusula de rescisão, porque as relações entre os clubes deterioraram-se depois do que aconteceu com Mijatovic. A decisão de ir para a Lazio foi conjunta com o clube, achámos que era o melhor momento", conta, em entrevista ao ‘As’. Mijatovic foi contratado pelos merengues ao Valencia pela cláusula de rescisão, um negócio que motivou um corte de relações entre os clubes.Mendieta revelou ainda um segredo bem guardado. Como é que era tão exímio nos penáltis. "Sempre que o explico as pessoas dizem: ‘assim parece tão fácil’. Eu corria em direção à bola, sem olhar para ela, olhava para o guarda-redes. Só no momento em que ele se mexia é que desviava o olhar. Se o guarda-redes esperava mais tempo que o normal, escolhia um lado e era difícil que lá chegasse", revela.